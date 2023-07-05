В Ужгороде уберут портрет Чайковского с фасада школы в рамках "дерусификации"

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Изображение русского композитора Петра Чайковского в рамках политики "дерусификации" демонтируют с фасада музыкальной школы №1, расположенной в Ужгороде Закарпатской области на западе Украины. Решение об этом приняли в Ужгородском горсовете.

"Демонтировать изображение русского композитора П. И. Чайковского путем отделки фасада, расположенного на здании коммунального учреждения "Ужгородская музыкальная школа №1" - такое решение поддержали сегодня члены исполкома городского совета на очередном заседании. Решение было принято с целью проведения мероприятий по дерусификации и деколонизации", - говорится в сообщении на странице горсовета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.