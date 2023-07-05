Путин заявил, что люди мира вне политики

Президент прокомментировал интерес зарубежных, в том числе западных, деятелей культуры к совместным проектам с Россией

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Люди мира остаются вне политики, отметил президент России Владимир Путин, комментируя интерес зарубежных, в том числе западных, деятелей культуры к совместным проектам с РФ.

В среду глава государства встретился с министром культуры Ольгой Любимовой. Говоря о Международном конкурсе им. П. И. Чайковского, она отметила, что, открывая его в 2023 году, министерство и организаторы "с огромным интересом следили за количеством заявок". Всего, по информации Любимовой, было подано 742 заявки из 41 страны, в том числе из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи.

"Люди мира вне политики", - прокомментировал президент.

Министр культуры согласилась со словами Путина: "Это лишний раз доказывает, что это абсолютно так".

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой © Kremlin.ru

О гала-концерте и конкурсе

Гала-концерт молодых талантливых музыкантов, состязавшихся в Санкт-Петербурге и Москве в номинациях "Фортепиано", "Скрипка", "Виолончель", "Сольное пение", "Деревянные духовые инструменты" и "Медные духовые инструменты", стал завершающим событием конкурса им. П. И. Чайковского. На концерте в Петербурге им аккомпанировал Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Золотые медали по всем шести специальностям завоевали на этом смотре музыканты России (4) и Южной Кореи (3).

Международный конкурс имени П. И. Чайковского - крупнейшее событие в мире классической музыки, он проводится раз в четыре года. До 2007 года проводился в Москве, с 2011 года также проходит в Санкт-Петербурге. За свою историю конкурс открыл миру имена многих выдающихся исполнителей.

В 2023 году в музыкальном состязании приняли участие 236 молодых музыкантов из 23 стран мира.

ТАСС является генеральным информационным партнером конкурса.