Гендиректору "Яндекса" грозит штраф по статье о распространении информации о ЛГБТ

Его размер может составить до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении гендиректора ООО "Яндекс" Артема Савиновского по статье о распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Об этом ТАСС сообщили в среду в столичном мировом судебном участке №101, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Савиновского А.Г. по ч. 2 ст. 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол). Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для физических лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц.

Артем Савиновский стал гендиректором "Яндекса" весной 2022 года. Ранее он возглавлял медиасервисы компании.