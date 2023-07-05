В Кузбассе намерены открыть два новых исправительных центра при промышленных предприятиях

Всего в регионе будет функционировать четыре центра

КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. В Кузбассе откроют два новых исправительных центра на промышленных предприятиях в Новокузнецке для заключенных южной агломерации. Об этом в среду сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на открытии второго в области исправительного центра.

"Наша задача - всех, кто встал на путь исправления и готов честно работать, трудоустроить на наших промышленных предприятиях. Такая форма исправительных работ уже показала свою эффективность - как для социализации заключенных, так и для экономики региона. В ближайшее время два центра будут открыты на промышленных предприятиях в Новокузнецке для заключенных южной агломерации", - цитирует пресс-служба Цивилева.

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, по поручению губернатора региона планируется также освоить производство типовых блочно-модульных общежитий для исправительных центров.

Согласно данным пресс-службы, первый исправительный центр открыли на базе Кемеровского домостроительного комбината, более 80% мужчин после освобождения пришли работать на предприятие. Второй в регионе исправительный центр, рассчитанный на 162 человека, создали на базе КАО "Азот". В общей сложности в регионе будет функционировать четыре центра.

Исправительные центры дают возможность человеку во время отбывания наказания получать специальность, зарабатывать, выполнять установленные судом финансовые обязательства. Заключенные работают по трудовому договору, могут пользоваться интернетом, мобильными телефонами, своими денежными средствами, а после отбытия трети срока наказания, осужденные, которые себя хорошо зарекомендовали, могут проживать со своими семьями, продолжая работу, пояснили в пресс-службе.

Для осужденных организовали обучение по востребованным на рынке труда профессиям, добавили в пресс-службе. Работодателям предоставляется субсидия из областного бюджета на возмещение части затрат по оплате труда принятых в штат лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также на доплаты наставникам.