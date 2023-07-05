ДНР и Ассоциация юристов России подписали соглашение о сотрудничестве

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что республике, особенно в переходный период, нужна поддержка в области повышения квалификации юристов региона

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин и председатель общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Сергей Степашин подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в представительстве республики в Москве.

По словам Степашина, ассоциация займется в ДНР решением трех задач. "Первое - это, конечно, будет унификация законодательства. Я думаю, мы сделаем это быстрее, чем с Крымом, потому что у нас есть опыт работы, - пояснил он. - Я думаю, что после подписания соглашения мы создадим рабочую группу, которая могла бы непосредственно включиться в работу по подготовке законодательства Донецкой Народной Республики теперь уже как субъекта РФ".

Второй задачей станет юридическое просвещение. "Я думаю, что жителям республики важно знать свои права теперь уже как гражданам Российской Федерации, в том числе по вопросам социальной защиты", - проинформировал глава ассоциации. Третьей задачей он назвал подготовку юридических кадров. "Будем делать все, чтобы помочь жителям Донецкой Народной Республики защитить их права во всех аспектах", - подчеркнул Степашин.

В свою очередь Пушилин подчеркнул, что ДНР, особенно в переходный период, нужна поддержка в области повышения квалификации юристов региона. "Данное соглашение дает новые возможности, открывает новые перспективы для того, чтобы переходный период прошел мягче и эффективнее", - сказал он. Как указал врио главы ДНР, с учетом нового правого поля подготовка и повышение квалификации юристов республики будет являться очень серьезным подспорьем.