В Петербурге планируют реформировать психоневрологические интернаты

В учреждениях, в частности, планируют увеличить численность персонала и создать службы защиты прав людей с психическими заболеваниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Психоневрологические интернаты Петербурга планируют реформировать. Об этом в среду сообщила пресс-служба городского комитета по социальной политике.

"Существующая система психоневрологических интернатов требует значительных изменений с учетом современных тенденций, появившихся технологий социального обслуживания и технических возможностей, опыта других регионов. На реформирование требуется довольно много времени, надо готовить проживающих и сотрудников интернатов к пониманию предстоящих перемен", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Натальи Чечиной с первого заседания рабочей группы по реформированию ПНИ.

В частности, планируют создать более комфортные условия проживания, увеличить численность персонала, дополнительно оборудовать учреждения, создать службы защиты прав людей с психическими заболеваниями, развить межведомственное взаимодействие по сопровождению жителей ПНИ в связи с госпитализацией в медучреждения и другие направления. План по реформированию планируют реализовать в восьми интернатах для взрослых и в пяти детских домах-интернатах.

По данных пресс-службы, комитет по соцполитике города провел мониторинг для разработки единых подходов дальнейшей работы, в том числе, посредством постоянного посещения интернатов руководителем и сотрудниками профильных отделов. Собранные данные вошли в план по реформированию.

Также в рамках заседания рабочей группы рассмотрели ситуацию с психоневрологическим интернатом №10 имени Горденчука. Были представлены результаты работы учреждения с учетом проведенных проверок различными надзорными органами и планы по развитию основных направлений деятельности.

Ранее управление СК России по городу возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после выявленных фактов гибели шести постояльцев психоневрологического интерната №10.