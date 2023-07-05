В Шотландии началась церемония по случаю коронации короля Великобритании Карла III

Мероприятие приурочено к первому визиту монарха в Шотландию после коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Отдельная праздничная церемония по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его жены королевы Камиллы началась в среду в Эдинбурге. Мероприятие приурочено к первому визиту монарха в Шотландию после коронации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в мае и призвано подчеркнуть незыблемость британских традиций.

До династической унии 1603 года в Англии и Шотландии правили разные монархи, однако король Яков VI Шотландский (он же Яков I Английский) объединил две короны. Тем не менее, в знак уважения к шотландской истории Букингемский дворец в 2023 году, как и в случае с королевой Елизаветой II (1926-2022) 70 лет назад, решил провести отдельную церемонию по случаю коронации в Шотландии.

Как свидетельствуют кадры в эфире телеканала Sky News, так называемая народная процессия, состоящая примерно из 100 жителей Шотландии различных профессий, стартовала от Эдинбургского замка в сопровождении старших констеблей Эдинбурга и Лейта к собору Святого Эгидия, где состоится торжественная "служба благодарения и посвящения". Шествие проходит с участием конной полиции Шотландии, военного оркестра и талисмана королевского полка Шотландии - черной шетлендской пони в звании капрала по кличке Круахан IV.

Одним из центральных моментов всей церемонии позже станет передача Карлу III в соборе Святого Эгидия королевских регалий и драгоценностей XV-XVI вв., которые исторически использовались на церемонии коронации шотландских монархов. В первую очередь речь идет о короне Шотландии - старейшей королевской регалии в Великобритании, которая впервые была задействована во время коронации супруги короля Якова V (1512-1542) королевы Шотландии Марии де Гиз (1515-1560).

Кроме того, Его Величество получит скипетр, подаренный королю Якову IV (1473-1513) Папой Римским Александром VI (1431-1503) в 1494 году, и новый церемониальный меч. Эта регалия пришла на смену предыдущему "папскому мечу", который был передан шотландскому королю Якову IV Папой Римским Юлием II (1443-1513) в качестве подарка в 1507 году. Последний раз "папский меч" использовался во время аналогичной церемонии по случаю коронации королевы Великобритании Елизаветы II в 1953 году. В нынешний раз от него было решено отказаться в связи с изношенным состоянием меча. Новый елизаветинский меч был заказан Букингемским дворцом в конце 2022 года и обошелся в £22 тыс. ($28 тыс.).

В главный собор Шотландии из Эдинбургского замка также будет доставлен Скунский камень - символ шотландских королей и национальная реликвия шотландцев. Он хранился в аббатстве в городе Скун, который ранее был столицей королевства Шотландия, пока в 1296 году король Англии Эдуард I (1239-1307) во время вторжения в Шотландию не захватил камень в числе других военных трофеев и не перевез его в Вестминстерское аббатство. Лишь в ноябре 1996 года Скунский камень окончательно вернулся в Шотландию, где его поместили в Эдинбургский замок.

Служба и салют

В 14:10 по местному времени (16:10 мск) в собор Святого Эгидия из Холирудского дворца на автомобилях прибудут участники королевской процессии, включая самих Карла III и Камиллу, наследника шотландского и общего британского престола, герцога Ротсея (принца Уэльского) Уильяма и его жену Кейт, а также лорда-камергера Эндрю Паркера. В процессии также примут участие несколько сотен служащих королевского двора и британских военнослужащих.

Служба в соборе Святого Эгидия начнется в 14:15 (16:15 мск) и продлится один час. На нее были приглашены лидеры местных политических партий и члены регионального правительства, в том числе первый министр Хамза Юсаф, который возглавляет Шотландскую национальную партию, выступающую за выход Шотландии из состава Великобритании. По завершении службы будет исполнен национальный гимн Великобритании, а в Эдинбургском замке будет дан артиллерийский салют из 21 залпа, после чего процессия проследует обратно в Холирудский дворец. Финальную точку в церемонии поставит воздушное представление пилотажной группы королевских ВВС "Красные стрелы".

Как отметило агентство Reuters, на Королевской мили в центре Эдинбурга во время церемонии также соберутся члены антимонархической группы Republic. "Этот бессмысленный парад тщеславия в Эдинбурге обойдется шотландским налогоплательщикам в миллионы фунтов. И ради чего? Лишь для того, чтобы Карл мог снова быть в центре внимания на один день", - заявил лидер Republic Грэм Смит.

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне спустя почти восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Гостями мероприятия стали около 100 иностранных лидеров, ведущие политики Великобритании, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных и благотворительных организаций и чрезвычайных служб.