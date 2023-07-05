ЦППК провела 150 рейдов по безопасности с начала года

Активнее всего о правилах безопасности информировали на Казанском, Ярославском и Белорусском направлениях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) провела 150 рейдов по безопасности на железной дороге с начала года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

"Компания продолжает регулярно информировать пассажиров о правилах безопасного поведения на железной дороге. С начала года прошло уже 150 специализированных рейдов с участием сотрудников ЦППК, администраций муниципальных образований и линейных отделов полиции. В детских садах и школах проводятся тематические уроки для самых маленьких пассажиров", - значится в сообщении.

Так, за первую половину 2023 года прошло 105 таких мероприятий в Москве и 40 - в Подмосковье; еще несколько рейдов ЦППК провела в регионах. Активнее всего о правилах безопасности информировали на Казанском, Ярославском и Белорусском направлениях.

"С наступлением школьных каникул актуальность тематических рейдов только возрастает. Для детей в компании реализуется образовательно-игровой проект "Железная дорога - детям", в котором заняты более 2,5 тыс. воспитанников школ и детских садов из 22 городов Московской области и соседних регионов. Ребятам в доступной и увлекательной форме рассказывают о правилах поведения на железной дороге - герои мультфильмов учат, что нельзя выходить за ограничительную линию, спускаться на пути и играть на платформе", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, с начала года ЦППК выявила и восстановила почти 500 м ограждений, которые повредили вандалы. Такая работа проводится, в том числе в рамках повышения безопасности на железнодорожной инфраструктуре.