Транспорт Франции возобновит работу по обычному графику вечером

В зависимости от ситуации могут применяться локальные исключения, сообщил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Наземный транспорт во Франции с вечера среды вернется к обычному графику работы в вечернее и ночное время. Об этом сообщил министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон.

"Сегодня вечером движение автобусов и трамваев сможет возобновиться по нормальному графику на всей территории Франции. В зависимости от ситуации могут применяться локальные исключения", - написал он в Twitter.

Ранее власти столичного региона Франции Иль-де-Франс и нескольких коммун, пострадавших от беспорядков, ввели ограничения на движение наземного транспорта. В частности, автобусы и трамваи прекращали движение в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Это произошло в связи с тем, что участники беспорядков начали массово сжигать и портить рейсовые автобусы и трамваи. По данным транспортных служб столичного региона, с 28 июня было сожжено более 40 автобусов и трамваев, ущерб только в этом регионе оценивается в €20 млн.