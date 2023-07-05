В Тамбове на здании ж/д вокзала открыли мемориальную доску в честь 150-летия Рахманинова

Глава региона Максим Егоров сообщил, что это дань уважения композитору, который часто жил и работал в имении Ивановка Уваровского района

ТАСС, 5 июля. Мемориальную доску, посвященную 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, открыли в среду на здании железнодорожного вокзала в Тамбове. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

"В честь 150-летия великого русского композитора Сергея Рахманинова открыли мемориальную доску на здании железнодорожного вокзала в Тамбове. Это дань уважения и признательности музыканту", - сказал Егоров.

На мемориальной доске размещен бронзовый барельеф композитора и нанесена надпись: "На вокзал станции Тамбов приезжал великий русский композитор, пианист и дирижер Сергей Васильевич Рахманинов в 1890 - 1917 года".

Пребывание Сергея Рахманинова на железнодорожном вокзале города Тамбова подтверждается письмами композитора, опубликованными в нескольких изданиях. В своих письмах Рахманинов писал в том числе Е. Г. Саксен-Альтенбургской 7 мая 1909 г., которой сообщал, что перед отъездом из Тамбова его "поймал на вокзале репортер какой-то тамбовской газеты" и спросил о впечатлениях.

Тамбовская область наравне с Москвой стала одной из центральных площадок празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Мероприятия, посвященные юбилею великого композитора, проходят в течение года. Так, 14-16 июля в городе Тамбове и в деревне Ивановке Уваровского района состоится фестиваль "Весь Рахманинов", который будет посвящен 150-летию со дня рождения композитора и станет главным культурным событием Года Сергея Рахманинова в России.

О Рахманинове

Сергей Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в Новгородской губернии. Его жизнь тесно связана с Тамбовской областью, он часто жил и работал в имении Ивановка Уваровского района, во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей Рахманинова был преобразован в музей-усадьбу, затем он получил статус заповедника.