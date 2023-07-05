Волгоградская область восстановит дом культуры в подшефном районе ЛНР в 2024 году

Он был поврежден из-за боевых действий в 2014 году

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Волгоградская область в 2024 года восстановит дом культуры и площадь в 1 га на территории поселке Станица Луганская подшефного района ЛНР. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации волгоградского региона.

"Аналогов проекту [по ремонту площади и дома культуры] на новых территориях нет. Мы рассчитываем, что наша фантастическая идея будет реализована и станет основополагающей для развития района. Задача до сентября в полном объеме завершить проектирование. Реализация проекта стартует в 2024 году", - цитирует пресс-служба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, отметив, что ремонт будет завершен также в следующем году.

Так, в настоящее время утверждена концепция благоустройства центральной площади поселка Станица Луганская, которая занимает 1 га, и дома культуры, расположенном на ее территории.

Дом культуры был поврежден из-за боевых действий в 2014 году. В результате разрыва мин пострадали крыша, чердачное перекрытие, окна, зрительный зал, системы отопления, водопровода, пожаротушения, электроснабжения, стены и подмостки. Планируется выполнить проектирование и последующий ремонт здания в целом, в том числе провести новое остекление и восстановление витражных групп, выполнить реконструкцию входных групп, ремонт фасада, двух фойе и зрительного зала, ремонт пожарного водопровода и системы кондиционирования.

По данным администрации Волгоградской области, при поддержке региона в Станично-Луганском районе ЛНР в 2022 году был открыт МФЦ с 9-ю окнами обслуживания. Кроме того, Волгоградская государственная лабораторная служба организовала на подшефной территории пункты приема мощностью в 150 тыс. исследований в год, где жители по полису ОМС могут сдать до 200 видов анализов. В поселке Ольховое, где проживают около 3 тыс. человек, завершается восстановление дорог на четырех улицах протяженностью около 5 км, ремонт позволит нормализовать автобусное движение и будет способствовать обеспечению транспортной доступности населенного пункта. Также при поддержке волгоградских специалистов стартовало восстановление Станично-Луганского краеведческого музея.

В 2022 году Станично-Луганский район Луганской Народной Республики и Волгоградская область заключили соглашение о сотрудничестве. С тех пор волгоградский регион взял шефство над этим районом и занимается его восстановлением. В 2022 году было отремонтировано 62 социально значимых объекта, а в 2023 восстановят еще 65. Работа будет продолжена в 2024 году.