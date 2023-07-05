ЦИК РФ запустит пилотный проект "Мобильная УИК" к выборам в сентябре

Это единый программный модуль для персонального информирования избирателей, сообщили в комиссии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ к единому дню голосования в сентябре запустит пилотный проект по созданию нового цифрового сервиса - мобильной участковой избирательной комиссии ("Мобильная УИК"). Об этом в среду сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Это единый программный модуль для персонального информирования избирателей - члены комиссий смогут пользоваться им во время подомового обхода. Если тестирование сервиса пройдет успешно, он будет полноценно применяться в ходе будущих избирательных кампаний во всех регионах России.

"Приложение позволит не только более качественно информировать избирателей, но и более рационально планировать работу участковых избирательных комиссий в дни голосования с учетом предварительных запросов избирателей", - приводит слова председателя комиссии Эллы Памфиловой пресс-служба ЦИК.

Тестовая версия приложения "Мобильная УИК" будет работать на довыборах в Госдуму, выборах глав регионов, депутатов региональных парламентов и органов местного самоуправления. "Его смогут протестировать более 55 тыс. членов участковых комиссий из 75 регионов", - говорится в сообщении.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.

В новость внесена правка (16:53 мск) - передается с уточнением времени запуска проекта, верно - "к единому дню голосования в сентябре".