Справороссы предложили правительству создать единый реестр домашних животных

Это позволит обеспечить единый учет животных в стране, считают в партии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и его первый заместитель Дмитрий Гусев предложили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину создать федеральную систему учета домашних животных. Письмо на имя главы кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность: дать соответствующее поручение создать систему учета домашних животных соответствующему уполномоченному федеральному органу исполнительной власти", - написали авторы инициативы.

Они считают, что такой реестр позволит обеспечить единый учет животных в стране, эффективно осуществлять розыск пропавших питомцев, а также штрафовать безответственных владельцев.

Также парламентарии предложили Мишустину провести совещание, чтобы определить единый федеральный орган, который будет ответственен за выработку государственной политики в этой сфере.

Кроме того, парламентарии предложили ввести общественный контроль за деятельностью лиц, которые будут отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать безнадзорных животных. При проведении таких мероприятий, по мнению авторов инициативы, должен присутствовать зоозащитник.