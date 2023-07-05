Количество заявлений в колледжи через госуслуги выросло почти в пять раз за год

Через сервис документы можно подать в 2,3 тыс. заведений среднего специального образования в 69 регионах страны

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число заявлений в колледжи, поданных через сервис на портале госуслуг в 2023 году, составило более 134 тыс., увеличившись в 4,6 раза по сравнению с данными 2022 года. Об этом сообщили в Минцифры России.

"На госуслугах работает сервис по приему заявлений в колледжи. Количество заявлений выросло по сравнению с прошлым годом: с 14 июня по 5 июля в 2022 году через сервис подали 28 931 заявление, а в 2023 году за это же время - 134 703 заявления", - сообщили в министерстве.

Через сервис документы можно подать в 2,3 тыс. колледжей в 69 регионах России. После подачи заявления в колледж нужно принести только оригиналы документов - перед приказом о зачислении. Пользователь портала в своем заявлении может указать, необходимо ли ему общежитие. В личном кабинете на госуслугах также можно посмотреть рейтинг колледжей и даты вступительных экзаменов.