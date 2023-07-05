5 июля, 13:08

Жителям Херсонской области выдали более 31 тыс. полисов ОМС

Полисы выдают в виде пластиковых карт или распечатанных на бумаге номеров с данными застрахованных

ГЕНИЧЕСК, 5 июля. /ТАСС/. Более 31 тыс. полисов ОМС выдали жителям Херсонской области. Об этом в среду сообщила журналистам директор территориального фонда обязательного медицинского страхования в Херсонской области Анна Литвиненко.

"На сегодняшний день территориальным фондом выдана 31 297 полисов. Из них порядка 1 300 люди оформили через портал государственных услуг. Мы продолжаем активно выдавать полисы, открыты три пункта выдачи: в Геническе, Скадовске и Верхнем Рогачике", - сказала она.

Литвиненко уточнила, что полисы выдаются в виде пластиковых карт или распечатанных на бумаге номеров с данными застрахованных. Действуют они во всех регионах России, пациенту больницы или поликлиники следует лишь предъявить паспорт и назвать номер полиса, чтобы бесплатно воспользоваться услугами медучреждения.

Полисы ОМС жителям Херсонской области начали выдавать 3 мая. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко позже сообщил, что до конца 2023 года в новых регионах не нужно будет предъявлять их для получения бесплатной медпомощи. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что жители четырех субъектов до конца 2023 года должны быть обеспечены полисами, чтобы с начала 2024 года полноценно войти в систему ОМС. 

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