В районе Бибирево в 2023 году откроют ФОК с двумя бассейнами

Общая площадь объекта составит около 4,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с двумя бассейнами завершат в районе Бибирево в этом году. Об этом сообщил в среду руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Спортивный объект будет располагаться по адресу: Алтуфьевское шоссе, владение 100.

"Строительная готовность объекта сейчас составляет 65%. Мы начали устройство фасадов, а также чистовую отделку", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Общая площадь двухэтажного ФОКа составит около 4,2 тыс. кв. м, в его составе будет бассейн длиной 25 м, предназначенный для оздоровительного плаванья, а также детский бассейн длиной 10 м. Кроме того, в комплексе оборудуют тренажерный зал площадью 200 кв. м.

"Снаружи ФОК облицуют керамогранитом на уровне цоколя, а на стенах установят алюминиевые панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором. Также установят разные декоративные элементы и малые архитектурные формы, разобьют газоны, создадут живописные цветники, высадят кустарники и деревья", - заключили в пресс-службе депстроя.