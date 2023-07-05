У туристов Урала стали пользоваться популярностью Киргизия, Армения и Казахстан

Член правления региональной ассоциации туризма Ольга Коршун отметила, что также к традиционно популярным направлениям добавились Южно-Сахалинск и Камчатка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Киргизия, Армения и Казахстан стали пользоваться популярностью у уральских туристов в этом году. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун.

"У нас в этом году большой популярностью пользуется Армения, с тех пор как Аэрофлот начал летать в Ереван, перевозка стала более стабильная. <…> Летает прямой самолет на Иссык-Куль [Киргизия], достаточно короткий сезон у Иссык-Куля, поэтому рейс в этом году стартовал на неделю раньше, закончится там в середине сентября. <…> Нашим уральским туристам необходим морской климат, морской воздух, и им нужно отдохнуть, не только покупаться в теплом море, но хотя бы подышать воздухом. Поэтому выбирают и отдых в Казахстане, например, в Актау на Каспии", - сказала Коршун.

Также она добавила, что к традиционно популярным направлениям - Москва, Санкт-Петербург и Калининград - добавились Южно-Сахалинск и Камчатка с перелетом через Владивосток.