Путин направил приветствие участникам молодежного историко-культурного форума "Истоки"

Президент РФ отметил просветительскую роль форума, помогающего изучить историю России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей молодежного историко-культурного форума "Истоки". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваш форум становится традиционным и вновь приглашает к участию молодых ученых, студентов и аспирантов педагогических специальностей, творческую молодежь, семьи с детьми, активистов детских движений из многих регионов России - тех, кто искренне любит Родину и стремится посвятить себя изучению ее многовековой истории и культуры, воспитанию молодежи на высоких патриотических, духовно-нравственных идеалах и ценностях", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что участников форума ждет большая и разнообразная программа: лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми. Он также добавил, что участники смогут познакомиться с уникальными историческими, архитектурными памятниками гостеприимной псковской земли и прикоснуться к древним духовным святыням.

Путин выразил уверенность, что нынешний форум пройдет в атмосфере дружбы и созидания, даст старт новым содержательным идеям и инициативам. Президент также пожелал успехов, ярких и незабываемых впечатлений участникам, гостям и организаторам форума.

Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проходит на территории Псковской области с 5 июля по 23 августа, одними из ключевых организаторов выступают Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы "Роспатриот" и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей.