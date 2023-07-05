В Ахтынском районе Дагестана планируется строительство нового водовода в 2024 году

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Строительство нового водовода в Ахтынском районе Дагестана планируется начать в следующем году, появление объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой четыре населенных пункта. Об этом сообщил в рамках прямого эфира ЦУР Дагестана глава муниципалитета Абдул-Керим Палчаев.
"Работы по возведению нового водовода в Ахтынском районе планируются начать уже в будущем году за счет республиканской инвестиционной программы. Строительство нового водовода обеспечит качественной питьевой водой сразу четыре населенных пункта: Зрых, Хрюг, Луткун и Ахты", - сказал он.
По словам главы муниципалитета, объект будет строиться за счет средств республиканской инвестиционной программы.
"В настоящее время проводится работа по проектированию водовода", - сказал Палчаев.