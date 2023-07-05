5 июля, 13:53

В Петербурге прогнозируют уход туристов в частный сектор после введения курортного сбора

По словам вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, число отдыхающих не в гостиницах может вырасти на 5-7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Часть туристов может уйти в частный сектор после введения курортного сбора в Петербурге. Отельеры и власти будут вести совместную работу по этому вопросу, сообщил в среду ТАСС вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

"Есть риск, что часть туристов из низкой ценовой категории уйдет в серый сектор. Количество туристов не уменьшится, но они могут частично перетечь из официальных средств размещения в неофициальные. Это соответственно снизит определенные выплаты не курортного сбора, а вообще в бюджет города. 20-30% проживающих в Петербурге туристов живут не в гостинице, а в частном секторе. Скорее всего, их станет на 5-7% больше. Курортный сбор формально распространяется на квартиры и хостелы. Если, например, житель Петербурга будет сдавать квартиру в аренду, то он должен будет оформить курортный сбор, но вряд ли кто-то захочет это делать. Как это администрировать - пока неясно", - отметил он.

По словам Мусакина, планируется подготовить программное обеспечение, которое позволит существенно снизить административные затраты для отелей.

Курортный сбор в размере 100 рублей за сутки в гостиницах Санкт-Петербурга начнут взимать с 1 апреля 2024 года. Сбор вводится с 1 октября 2023 года, но до апреля 2024 года он будет нулевым. Как пояснял в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, введение нулевой ставки с октября - "это необходимый переходный период для организации подготовительных мероприятий как для органов власти, так и для бизнеса". Средства, поступившие в бюджет Санкт-Петербурга от уплаты курортного сбора, власти будут направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, а также содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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