В Татарстане предложили разрешить охоту на бакланов из-за наносимого ущерба рыбоводству

При внесении птицы в перечень охотничьих ресурсов появится возможность регулировать их численность

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана предложили разрешить отстрел бакланов, которые ежегодно наносят ущерб рыбохозяйственной отрасли региона на 180 млн рублей. С такой инициативой выступил начальник управления охраны животного и растительного мира Татарстана Ринат Чиспияков на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике регионального парламента.

"Мы предлагаем внести в перечень [охотничьих ресурсов] баклана большого, который у нас на территории Республики Татарстан сейчас широко распространен. <…> Эта птица питается только рыбой, и мы в последние годы стали получать очень большие жалобы от, в частности, представителей рыбохозяйственной отрасли, - сказал Чиспияков. - За год ущерб составляет до 180 млн рублей, уничтожается до 2 тыс. тонн рыбы ежегодно".

Он уточнил, что в прошлом году численность бакланов в республике составила порядка 14 тыс. особей. При внесении птицы в перечень охотничьих ресурсов появится возможность регулировать их численность, а также предотвратить дальнейшее нанесение ущерба рыбному хозяйству республики, добавил Чиспияков.

Комитет по экологии единогласно рекомендовал Госсовету принять закон о внесении изменений в Экологический кодекс Татарстана.