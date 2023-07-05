В Вологде построят модульный ФОК для круглогодичных занятий игровыми видами спорта

По информации пресс-службы губернатора, объект оценивается в 166 млн рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в Вологде рядом с ледовым дворцом, на месте бывшего пустыря. Объект возведут до конца 2024 года по федеральному проекту "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт"), сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В областной столице формируется крупный спортивный кластер прямо в самом сердце быстрорастущего микрорайона Бывалово. Там, где уже работает ледовый дворец "Вологдарена", где полным ходом строится ФОКОТ и тренировочная арена "Золотая шайба", также появится современный модульный ФОК. Идея поддержана Министерством спорта РФ. ФОК позволит круглый год проводить тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, общей физической подготовке. Он станет частью нового спортивного ядра города. Построим его по федеральному проекту "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт"). Сдадим до конца 2024 года", - сообщил Кувшинников в своем телеграм-канале.

По информации пресс-службы губернатора, объект оценивается в 166 млн рублей. Большая часть выделена из регионального бюджета и будет направлена на проектирование, подготовку основания будущего ФОКа, подключение к инженерным сетям и благоустройство прилегающей территории. За счет федеральных средств будет профинансирована закупка и монтаж модульных конструкций, спортивного оборудования и инвентаря. Объект построят с учетом всех современных требований безопасности и доступности для маломобильных групп населения.

По словам главы региона, еще несколько лет назад на месте нынешней стройки был пустырь - сейчас это самая быстрорастущая часть города. В феврале открыли современный ледовый дворец, на завершающей стадии строительства находится ФОКОТ и еще одна ледовая тренировочная площадка "Золотая шайба". Следующим шагом должно стать строительство гостиницы для спортсменов, чтобы приезжающие в Вологду участники тренировочных сборов и соревнований могли останавливаться в непосредственной близости от объектов спортивной инфраструктуры.

На завершающей стадии строительства также находится масштабный проект реконструкции стадиона "Витязь" в Вологде. Он будет открыт в 2023 году и объединит комплекс современных спортивных объектов: от теннисных кортов и стрелковых тиров до тренажерных залов и футбольного поля уровня РФЛ.