Детско-взрослую поликлинику в Бабушкинском районе Москвы откроют в III квартале 2023 года

Строительная готовность объекта составляет почти 90%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Строительство детско-взрослой поликлиники в районе Бабушкинский планируется завершить в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил в среду руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Новое здание детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену откроется в районе Бабушкинский на улице Ленская, владение 21. Строительная готовность медицинского учреждения составляет почти 90%. В настоящее время завершается отделка помещений, приступили к расстановке медоборудования. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в третьем квартале этого года", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, в новом медучреждении будут зоны комфортного ожидания, понятная система навигации и современное медицинское оборудование. Здание будет разделено на детский и взрослый блоки, потоки пациентов пересекаться не будут: часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты - на верхних этажах здания. Рассадка врачей по кабинетам организуется таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным.

"Для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми. В медицинском учреждении предусмотрено размещение педиатрического отделения, отделения для детей грудного возраста, дневного стационара, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения неотложной медицинской помощи детскому населению. Наиболее посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, а административные - на верхних. Объект будет оборудован уютными комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы", - заключили в депстрое.