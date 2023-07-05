Депутат Гусев предложил заменить ОГЭ выпускными экзаменами

Первый заместитель главы партии "Справедливая Россия - За правду" направил соответствующее письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первый заместитель главы партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев предложил министру просвещения Сергею Кравцову заменить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников выпускными экзаменами, которые школы будут проводить самостоятельно. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю, уважаемый Сергей Сергеевич, заменить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ОГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам, которые школы могли бы проводить самостоятельно и в жесткой привязке к своим программам обучения", - написал Гусев.

Он отметил, что результаты ОГЭ фактически не нужны, поскольку в десятый класс школьники переводятся с любым результатом экзамена, а при поступлении в колледж комиссия оценивает в первую очередь средний балл аттестата. "В итоге подготовка к основному государственному испытанию оборачивается для детей лишним стрессом, а для родителей - денежными тратами", - считает парламентарий.

Гусев добавил, что государство выделяет немалые деньги на организацию итоговых испытаний, в том числе на подготовку экзаменационных материалов, обеспечение каналов связи, централизованную обработку работ, выплаты учителям и организаторам экзаменационного процесса, обновление компьютеров, канцелярию. "Ежегодные затраты только на организацию ОГЭ составляют порядка 220 млн рублей по стране и 15 млн - в Москве. Еще порядка 2 млрд уходит на техническое обеспечение", - пояснил он.

По данным "Объединения родителей", отметил Гусев, 80% детей пользуются услугами репетиторов перед ОГЭ и ЕГЭ. Исходя из опроса, только в Москве затраты на репетиторов при подготовке к ОГЭ-2023 могут составлять порядка 700 млн рублей. "Сама система подготовки к ОГЭ в средних образовательных учреждениях построена таким образом, что в течение 9 класса ученики уделяют внимание подготовке только по предметам, которые они выбрали для сдачи ОГЭ. Общий образовательный уровень, который должна обеспечить средняя школа, теряется", - подчеркнул Гусев.