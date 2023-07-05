Минюст внес WWF в список нежелательных организаций

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минюст РФ добавил международную неправительственную организацию WWF (Всемирный фонд природы, признан в РФ иноагентом) в среду в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из материалов на сайте министерства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы) (Швейцария)", - говорится в сообщении.