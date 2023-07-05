5 июля, 14:11,
обновлено 5 июля, 14:20

Минюст внес WWF в список нежелательных организаций

Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM
© Alexandros Michailidis/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минюст РФ добавил международную неправительственную организацию WWF (Всемирный фонд природы, признан в РФ иноагентом) в среду в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из материалов на сайте министерства.

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"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация World Wide Fund for Nature (World Wildlife Fund, WWF, Всемирный фонд природы) (Швейцария)", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияШвейцария
© Информационное агентство ТАСС
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