5 июля, 14:19

В Москве в парке "Сказка" подготовили фестивальную программу

В программу входят выступления детских вокальных коллективов, театрализованные представления, музыка и песни о любви в живом исполнении

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фестивальную программу проведут в московском парке "Сказка" ко Дню семьи 8 и 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Московский парк развлечений "Сказка" 8 и 9 июля приглашает гостей на фестивальную программу "Любви все возрасты покорны". Концерт и шоу-программа посвящены Дню семьи, любви и верности, и при этом будут охватывать гораздо большие грани такого понятия, как "любовь", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на протяжении двух дней участники смогут порассуждать на тему, что такое любовь в их жизни. Праздничный концерт начнется в 14.00 на сцене у колеса обозрения. В программе - выступления детских вокальных коллективов, в том числе Kinderstar, театрализованные представления, музыка и песни о любви в живом исполнении. 8 июля фестивальный день завершится бальными танцами от театра танца Анны Кузнецовой Art Dance Club, а 9 июля - иллюзионным шоу от известных российских иллюзионистов Надежды и Никиты Спасских.

Праздничная программа проходит в рамках фестиваля "Лето ярких впечатлений 2023", который объединяет все еженедельные мероприятия в парке на протяжении трехлетних месяцев. Ключевым событием фестиваля станет день рождения парка 22-23 июля. Вход на все мероприятия свободный. 

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