В Москве на ВДНХ пройдут бесплатные образовательные мероприятия

Гостям расскажут об особенностях архитектуры Санкт-Петербурга начала XX века, планетах Солнечной системы, психологических экспериментах в космосе, русском поэте Александре Блоке

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Посетителям ВДНХ в Москве расскажут об архитектуре и космосе в рамках образовательных мероприятий, которые пройдут с 6 по 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"С 6 по 9 июля на площадках Музейного города Главной выставки страны пройдут бесплатные образовательные мероприятия проекта "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут об особенностях архитектуры Санкт-Петербурга начала XX века, планетах Солнечной системы, психологических экспериментах в космосе, русском поэте, писателе, публицисте Александре Блоке", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что 6 июля в 16:00 в Центре "Космонавтика и авиация" пройдет обзорная экскурсия для маломобильных посетителей. Гости узнают историю отечественной космонавтики - от самых первых шагов и до современности, увидят подлинные образцы и полноразмерные макеты космической техники. Центр оборудован специальными подъемниками, что позволяет сделать экскурсию не только интересной, но и удобной для каждого посетителя.

В 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" состоится лекция "Самый северный модерн. Архитектура начала XX века в Санкт-Петербурге". Ее прочитает блогер, экскурсовод Мария Зотова. Участники познакомятся с самыми эффектными зданиями и яркими архитекторами, узнают об особняке Матильды Кшесинской - одном из первых зданий Петроградки, в котором жила знаменитая балерина, о самых запоминающихся доходных домах города, о том, как петербургским архитекторам удавалось добавить больше света и воздуха в квартиры.

"Центр "Космонавтика и авиация"7 июля приглашает на тематические экскурсии "Планеты Солнечной системы" к 35-й годовщине со дня запуска советской межпланетной станции "Фобос-1" для проведения исследований Марса и его спутника Фобоса, а также Солнца и межпланетного пространства. Экскурсоводы расскажут об истории освоения наших ближайших "планет-соседей", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, 9 июля в 12:00 гости Музея "Слово" могут поучаствовать в литературно-творческом занятии "Все лето за один день" по одноименному научно-фантастическому рассказу Рэя Брэдбери, которое проведет экскурсовод-лектор Государственного музея Л. Н. Толстого Марина Воднева. На примере этого произведения участники откроют себя новый стиль художественной литературы и искусства - магический реализм, который рисует реалистичный взгляд на мир, добавляя магические элементы и стирая границы между фантазией и реальностью. В творческой части занятия можно будет создать необычного косможука.