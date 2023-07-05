Минцифры пожелало Андрею Кондрашову успехов на посту гендиректора ТАСС

В ведомстве поздравили его с назначением

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ поздравляет Андрея Кондрашова с назначением на пост генерального директора ТАСС и желает ему успехов в работе, говорится в опубликованном в среду поздравлении замглавы министерства Бэллы Черкесовой.

"От всей души поздравляю Андрея Кондрашова с назначением на пост генерального директора ТАСС. Андрей - талантливый журналист, профессионал и один из самых порядочных людей, которых я знаю. <...> Желаю успехов на новом посту!" - говорится в сообщении.

Перед новым руководителем агентства, отметила Черкесова, сейчас стоят важные задачи - необходимо расширить присутствие ТАСС в медиа, в интернете, развивать социальные сети. "Уверена, что Андрей обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы достойно справиться с современными вызовами", - добавила она.

Замминистра также поблагодарила экс-гендиректора ТАСС Сергея Михайлова за продуктивную, качественную работу и долгосрочное сотрудничество.

Михайлов возглавлял ТАСС с 2012 года. Он рассказал, что о своих дальнейших профессиональных планах сообщит в ближайшее время.

Кондрашов - российский журналист и телеведущий. Родился в 1973 году в Алма-Ате, с 1991 года трудился на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной думы, входил в состав кремлевского пула, вел программу "Вести" и "Вести недели". В 2018 году стал первым заместителем генерального директора ВГТРК, в этой должности курировал информационное направление холдинга.