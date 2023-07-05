5 июля, 14:34

Более 8 тыс. бюджетных мест выделили вузам ЛНР на 2023 год

Министр образования и науки региона Иван Кусов сообщил, что в 2022-2023 учебном году в вузах региона выделялось 7 тыс. бюджетных мест

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 8 тыс. бюджетных мест в этом учебном году выделено вузам Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил в среду ТАСС министр образования и науки региона Иван Кусов.

"На 2023-2024 учебный год образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории ЛНР, выделено 8 646 бюджетных мест", - сказал он.

Кусов пояснил, что в 2022-2023 учебном году в вузах региона выделялось 7 тыс. бюджетных мест.

В понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что всего в российских вузах на 2023-2024 учебный год выделено 626 тыс. бюджетных мест, в частности, 12 тыс. на инженерные специальности. 

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