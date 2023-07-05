Авиаперевозчик JAL запустил сервис аренды одежды для пассажиров

В компании считают, что прокат одежды в месте назначения обеспечит клиентам возможность "путешествовать с минимальным багажом"

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Авиаперевозчик Japan Airlines (JAL) запустил экспериментальный сервис по аренде одежды для пассажиров в целях продвижения экологичного туризма. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

В рамках проекта под названием Any Wear, Anywhere компания предлагает аренду предметов гардероба сроком на две недели. Зарезервировать их можно за месяц до предполагаемой поездки. Одежда будет доставлена в отель пассажира до прибытия. В конце визита ее отправят в химчистку.

Согласно задумке компании, прокат одежды в месте назначения обеспечит клиентам возможность "путешествовать с минимальным багажом". Проект ориентирован на иностранных туристов и деловых путешественников в Японии, желающих сделать "экологичный выбор". "JAL будет отслеживать изменения в весе регистрируемого багажа пассажиров и проверять эффект снижения выбросов углекислого газа за счет уменьшения веса самолета в результате использования услуги", - уточняется в сообщении.