В Москве участники экоакции сдали на переработку более 185 тонн вторсырья

Также в рамках акции принималась одежда для благотворительного фонда "Второе дыхание" и крышки для благотворительного фонда "Добрые крышечки"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 60 тыс. человек приняли участие в столичной эколого-просветительской акции по раздельному сбору отходов "Сделай сортировку привычкой!", они сдали на переработку свыше 185 тонн вторсырья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"У горожан было принято более 185 тонн различных отходов, а в акции поучаствовали более 60 тыс. человек. Также в рамках акции принималась одежда для благотворительного фонда "Второе дыхание" и крышечки для благотворительного фонда "Добрые крышечки", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, все сданные фракции переданы в сортировочные комплексы и благотворительные фонды, где большая часть из них направлена на вторичную переработку. Мобильные пунктов перемещались одновременно в восьми округах города Москвы, всего акция охватила 10 столичных округов, включая Троицкий и Новомосковский.

"В 2022 году акция проводилась одновременно в семи округах города Москвы, за время акции в ней приняло участие 42 тыс. москвичей, у которых было принято более 170 тонн отходов", - уточнили в ведомстве.

Экоакция столицы

"Основная задача акции по раздельному сбору отходов: решение проблем окружающей среды; формирование новой экологической культуры, повышение сознательности широких слоев населения через привлечение их в процесс раздельного сбора мусора; воспитание бережного отношения к природе. Многие компоненты отходов могут быть переработаны в полезные продукты, что позволяет уменьшить вредное воздействие на окружающую среду", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что департамент природопользования проводит экологические акции, посвященные раздельному сбору отходов, направленные на повышение уровня информированности населения в области обращения с отходами потребления и развитию системы селективного сбора с 2012 года. В рамках акции на территории города работают мобильные пункты сбора отходов, где москвичи могут сдать пластик, металл, стекло, макулатуру, упаковку тетра-пак.

Мобильный пункт приема отходов представляет из себя брендированный автомобиль, около которого расположены баки, в которые персонал мобильного пункта принимает у жителей города раздельно собранные отходы. Ежедневно каждая машина посещает три точки стоянки в местах районного притяжения, на каждой из которых находится 2 часа. Начиная с 2022 года, акция длится 28 дней.

"С 2021 года перечень принимаемых фракций расширен - также можно принести ненужную одежду и электрохлам. На сайте акции пользователи могут узнать о дуальной системе сбора отходов, о том, как и какие виды отходов можно и нужно сдавать на переработку, как правильно сортировать отходы, получат много полезных эко-советов", - подчеркнули в пресс-службе департамента.

Раздельный сбор отходов в Москве

Программа по раздельному накоплению отходов действует в Москве с 1 января 2020 года. В столичных дворах и около объектов соцсферы оборудовали более 22 тыс. контейнерных площадок, где установили 60 тыс. брендированных контейнеров.

"На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы. Сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией - синие для вторсырья и серые для смешанных отходов", - заключили в департаменте.