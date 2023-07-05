В Москве за полгода переместили на спецстоянки более 100 мопедов и подобного транспорта

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать ПДД и управлять техникой только после прохождения обучения и получения документов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 100 мопедов и аналогичного транспорта переместили на спецстоянки "Московского паркинга" с начала текущего года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" ("АМПП").

"Более 100 мопедов, сигвеев и другого похожего транспорта переместили с начала года на спецстоянки "Московского паркинга" из-за отсутствия прав у их владельцев", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, сотрудники Госавтоинспекции проверяют наличие удостоверения у водителей такого транспорта для безопасности всех участников дорожного движения. Если прав нет, транспорт отправляют на спецстоянку.

"Просим водителей соблюдать ПДД и управлять техникой только после прохождения обучения и получения документов, а также не забывать про экипировку", - заключили в пресс-службе ГКУ "АМПП".