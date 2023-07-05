В Узбекистане при поддержке России откроют несколько центров трансплантологии

Главный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье сообщил, что российские врачи оказывают поддержку узбекским коллегам в проведении этого вида операций

ТАШКЕНТ, 5 июля. /ТАСС/. Несколько центров трансплантологии планируется открыть в Узбекистане с участием профильных специалистов из Российской Федерации. Об этом в среду сообщил главный трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье.

"Сотрудничество России с Узбекистаном в области медицины имеет давнюю историю. За последние годы мы добились ряда достижений в области трансплантологии", - сказал он на проходящем в Ташкенте международном форуме.

По его данным, российские врачи оказывают непосредственную поддержку узбекским коллегам в проведении этого вида операций. "Вместе мы планируем открыть центры трансплантологии в нескольких регионах вашей страны", - уточнил Готье. Он добавил, что в июне в Самарканде прошел узбекско-российский медицинский форум, по итогам которого достигнуты договоренности об обучении узбекистанских врачей и проведении совместных с ними операций по трансплантации органов.