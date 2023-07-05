В Мадриде фермеры устроили протест

Они потребовали принять меры из-за засухи

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Фермеры на тракторах провели в среду акцию протеста в центре Мадрида. Об этом сообщила в Twitter местная сельскохозяйственная организация.

По ее информации, к митингу присоединились "около 180 тракторов и более 500 человек". Фермеры устроили шествие по центральным улицам Мадрида с требованием к правительству принять меры, чтобы преодолеть последствия засухи и высоких производственных затрат. Марш на тракторах завершился у министерства сельского хозяйства королевства. К митингу присоединились фермеры со всей страны.

В мае правительство Испании одобрило новый пакет помощи на €784 млн для сельскохозяйственного сектора на фоне засухи, установившейся ранее в стране. В последнее время королевство столкнулось с отсутствием достаточного количества осадков. Сейчас водохранилища королевства заполнены примерно на 50%.