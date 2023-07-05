5 июля, 14:57
Военная операция на Украине

В ФМБА создали Ситуационный центр медико-психологического сопровождения для участников СВО

Реабилитация является одним из ключевых направлений деятельности агентства, отметили в ФМБА

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ситуационный центр медико-психологического сопровождения для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей, создали в ФМБА России. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале агентства.

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"В ФМБА России создан Ситуационный центр медико-психологического сопровождения (референс-центр), который разрабатывает психотерапевтические программы для оказания экстренной психологической помощи и долгосрочного сопровождения разных категорий лиц, нуждающихся в психологической поддержке - ветеранов боевых действий, членов их семей, вынужденных переселенцев, гражданских лиц, пострадавших от боевых действий или чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера", - говорится в публикации.

Отмечается, что медицинская и медико-психологическая реабилитация является одним из ключевых направлений деятельности агентства. Сотрудники Ситуационного центра будут оказывать психологическую помощь всем нуждающимся пациентам. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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