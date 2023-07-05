У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию

Всего по состоянию на 5 июля зарегистрировано семь случаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Семь случаев менингококковой инфекции зарегистрированы среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В связи с регистрацией случаев менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon (город Екатеринбург, территория логопарка "Кольцовский") специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. <…> Всего по состоянию на 5 июля зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится вакцинация сотрудников, привиты более 60 человек. В пресс-службе уточнили, что специалисты уже приняли исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания, в частности, усилена дезинфекция помещений, организованы медосмотр и лабораторное обследование контактных.

Ведомство также сообщило, что рисков заражения менингококковой инфекцией людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, нет.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, возбудитель менингококковой инфекции не отличается стойкостью: на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.