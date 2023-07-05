В Москве представят кабардинский сыр, балкарские хычины, помидоры и яблоки

На фестивале Кабардино-Балкарию представят артисты государственного академического ансамбля танца "Кабардинка" и государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца "Балкария"

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария представит региональные бренды продуктов питания на гастрономическом фестивале в Москве. Посетители смогут попробовать и приобрести кабардинский сыр, балкарские хычины, яблоки, а также другие продукты, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь регионального Минсельхоза Светлана Самченко.

"Кабардино-Балкария представит свои региональные бренды продуктов питания на втором гастрономическом фестивале "Вкусы России", который пройдет 7-16 июля в Москве. Кабардинский сыр, балкарские хычины, кахунские помидоры, яблоки, вода минеральная - все это смогут приобрести в рамках фестиваля жители и гости российской столицы. Помимо этого, Нальчикский молочный комбинат представит региональный бренд - линейку продуктов питания "Чабан", - рассказала Самченко.

На фестивале планируется и насыщенная культурная программа. "Так, самой "вкусной" точкой мероприятия станет фудкорт, где гости смогут попробовать блюда региональных брендов в рамках грандиозного всероссийского застолья. Известный не только в России, но и далеко за ее пределами шеф-повар Бисо Чеченов, родом из Кабардино-Балкарии, на фудкорте проведет мастер-классы по приготовлению балкарских хычинов", - отметила она.

На фестивале предполагается выступление артистов со всех уголков России. Кабардино-Балкарию представят артисты государственного академического ансамбля танца "Кабардинка" и государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца "Балкария". Также выступят такие музыкальные исполнители как Амур Текуев, Ауес Зеушев, Асият Паштова, Оксана Хакулова и другие артисты Кабардино-Балкарии.

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" организовали Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Москвы.