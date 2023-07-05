Депутат предложил Минтрансу разрешить перевозку животных до 23 кг в салоне самолета

Владислав Даванков обратил внимание на то, что правила перевозки домашних животных разнятся у российских авиакомпаний

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву, в котором предлагает на законодательном уровне разрешить перевозку животных весом до 23 кг в салонах самолетов. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

В письме парламентарий отметил, что в России законодательно не урегулированы требования к габаритам и весу домашних животных, которых граждане могут перевозить в пассажирском салоне. В приказе Минтранса от 28 июня 2007 установлено, что вес животного, вес контейнера и пищи, предназначенной для их питания, не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается пассажиром в соответствии с тарифом, установленным перевозчиком, добавил он. Также Даванков обратил внимание на то, что правила перевозки домашних животных разнятся у российских авиакомпаний.

"В условиях низкой конкуренции рынка авиаперевозок в России является несправедливой и необоснованной ситуация, когда граждане вынуждены доплачивать за 1-2 кг "лишнего" веса за своего кота или собаку, чтобы перевезти их в пассажирском салоне. В этой связи представляется целесообразным законодательно установить единые правила перевозки домашних животных в самолетах, общие для всех авиакомпаний. Такие правила не должны содержать необходимость доплаты за дополнительный вес одного животного, которое может быть помещено в 1 контейнер и вес которого не превышает 23 кг, если он может располагаться на кресле пассажира", - указал вице-спикер Госдумы.

Даванков просит главу Минтранса РФ поручить профильным департаментам министерства рассмотреть возможность законодательного закрепления единых требований к весу домашних животных, которых граждане могут перевозить в пассажирском салоне самолета.