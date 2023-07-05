Под угрозой голода в Судане с начала конфликта оказались 7,4 млн человек

ВОЗ зафиксировала с середины апреля в стране 50 инцидентов, связанных с нападениями на учреждения и работников здравоохранения

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Число суданцев, которым грозит голод, выросло за время продолжающегося с середины апреля конфликта с 11,7 млн до 19,1 млн. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший противоборствующие стороны прекратить боевые действия.

"Конфликт резко увеличил число людей, подвергающихся наибольшему риску голода - 11,7 млн до 19,1 млн человек", - сказал он. "Потребности населения в медицинской помощи высоки, доступ к медицинскому обслуживанию остается очень сложным, а условия, созданные конфликтом, увеличивают риск смерти из-за распространения эпидемий", - отметил гендиректор.

ВОЗ зафиксировала с середины апреля в Судане 50 инцидентов, связанных с нападениями на учреждения и работников здравоохранения. В 10 случаях речь идет о гибели медицинских работников и пациентов, а в 21 случае - о нанесении им ран. Гебрейесус сказал, что его "ужасают" атаки на систему здравоохранения и рост насилия в стране на гендерной почве. "Женщины и девочки должны иметь беспрепятственный доступ к необходимой помощи, особенно жертвы сексуального насилия и женщины, нуждающиеся в поддержке во время беременности и родов", - подчеркнул он, призвав стороны конфликта "прекратить боевые действия, пока кризис в области здравоохранения и голод не усугубились еще больше".