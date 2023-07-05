Более 34 млн деревьев посадили в этом году в ходе акции "Сад памяти"

Замглавы российского правительства Виктория Абрамченко отметила вклад сотен тысяч добровольцев

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 34 млн деревьев высадили добровольцы в этом году в ходе акции "Сад памяти", что на 1 млн больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила замглавы российского правительства Виктория Абрамченко, которая посадила дерево в память о погибшем герое специальной военной операции (СВО).

"Сегодня мы завершили акцию "Сад памяти" и традиционно высадили новую аллею на Поклонной горе. Нет ничего символичнее, чем выразить свою бесконечную благодарность предкам и современным героям здесь, в месте, которое бережно хранит нашу историю. Тем более 5 июля, в день начала знаменитой и победоносной для нашей страны Курской битвы. В этом году волонтеры акции из 89 регионов и 36 стран суммарно высадили больше 34 млн деревьев. За этими словами - вклад сотен тысяч добровольцев. И я благодарю каждого за неравнодушие и единение, за поддержку инициатив нацпроекта "Экология", - написала Абрамченко в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что посадила дерево в память о гвардии старшем лейтенанте Евгении Арефьеве из Красноярского края, погибшем в ходе СВО. В ходе выполнения боевой задачи он ценой своей жизни уничтожил группу противников. Благодаря его отваге было обеспечено беспрепятственное продвижение нашей колонны и спасены десятки жизней российских военнослужащих.

"В этом году особо чувствовался размах и вовлеченность в акцию. Очень много знаковых мероприятий "Сада памяти" прошло в России и за рубежом. Саженцы-клоны от знаменитого тополя времен Сталинградской битвы теперь будут расти в новых субъектах. Высаживали геоглифы в честь юбилея снятия блокады Ленинграда. Очень трогательное мероприятие по созданию зеленого мемориала прошло в Мурманской области", - добавила Абрамченко, подводя итоги посадок.

Международная акция "Сад памяти" впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - увековечить память 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны. Акция проводится АНО "Сад памяти", Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".