5 июля, 15:14

Умер глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин

ТАСС
Владимир Дербин
© ТАСС

Причины смерти не уточняются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин умер в Петербурге на 77-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Он умер сегодня в больнице", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил свои соболезнования в связи со смертью Владимира Дербина. "Глубоко опечален вестью об уходе из жизни Владимира Георгиевича Дербина - яркого общественного деятеля, человека, сделавшего очень многое для развития профсоюзного движения в нашей стране. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича Дербина, его коллегам и соратникам по общественной работе, всем, кто знал и высоко ценил этого деятельного, неравнодушного человека", - приводит его слова пресс-служба Ленобласти.

Причины смерти Дербина не уточняются, дата прощания и похорон будет известна позже.

Владимир Дербин с 1996 по 2005 годы работал председателем комитета по труду и социальной защите населения, вице-губернатором, советником губернатора Санкт-Петербурга. С 2005 года занимал должность председателя Ленинградской федерации профсоюзов. 

Теги:
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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