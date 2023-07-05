Мизулина сообщила о проверке рэпера Kizaru на предмет пропаганды наркотиков

Директор Лиги безопасного интернета также сообщила, что возбуждено дело об административном правонарушении

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко) на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"МВД сообщило о проведении проверки в отношении рэпера Kizaru (Нечипоренко О. В.) на предмет пропаганды наркотиков. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении. Об этом говорится в официальном ответе от ГУНК МВД России, поступившем в адрес Лиги безопасного интернета", - написала она в своем Telegram-канале.