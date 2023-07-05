В Подмосковье начали выпускать варенье по рецепту времен царя Ивана Грозного

В состав варенья входят огурцы и мед

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Огуречное варенье, изготовленное по рецепту из рукописей времен царя Ивана Грозного, начало выпускать предприятие в городском округе Луховицы. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Луховицкое предприятие "Огуречная столица" начало выпускать новый вид варенья из огурцов по рецепту из рукописей времен царя Ивана Грозного. <...> Рецепт сладкого десерта изготовители открыли при изучении исторических архивов. Согласно летописям, одним из любимых лакомств царя было варенье из огурца. В нем всего две составляющие: огурцы и мед. Секрет неповторимого вкуса заключается в технологии приготовления - длительном томлении", - говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что ингредиенты, используемые для его приготовления, поставляются из фермерских хозяйств городского округа Луховицы.

"Все больше подмосковных фермеров обращаются к истории: к старинным русским технологиям и рецептурам, и адаптируют их к современным реалиям. Такая продукция изготавливается из натуральных ингредиентов и не только обладает полезными свойствами, но и возрождает народные традиции, знакомит с ними жителей региона. Только с начала апреля предприятие произвело 3,5 тыс. банок варенья", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.