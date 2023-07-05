В Москве впервые пройдет фестиваль национальных пород лошадей

Фестиваль нацпород лошадей в течение пяти недель можно будет посетить в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", Дружбы и Измайловском

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фестиваль национальных пород лошадей пройдет с 7 июля по 6 августа в пяти парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"[Фестиваль] организуют Кремлевская школа верховой езды и департамент культуры города Москвы. Уникальное по масштабу и тематике мероприятие пройдет в парках культуры и отдыха впервые. Оно будет посвящено конному достоянию России и представит во всей красе 13 лучших представителей национальных пород лошадей", - значится в сообщении.

Фестиваль нацпород лошадей в течение пяти недель можно будет посетить в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", Дружбы и Измайловском. На каждой из территорий мероприятия будут проходить по три дня, с пятницы по воскресенье. Специально для проведения фестиваля будут организованы временный конный городок и площадка для показательных выступлений, зоны мастер-классов и других тематических активностей.

"Предварительная регистрация на мероприятия фестиваля не требуется, вход свободный, без возрастных ограничений. Подробности программы на каждой из территорий и другую актуальную информацию по фестивальным событиям можно будет узнать на сайтах и в социальных сетях парков и Кремлевской школы верховой езды", - добавили в пресс-службе.

События в парке "Сокольники"

"Первой фестивальной площадкой станет парк "Сокольники" - с 7 по 9 июля с 12:00 до 19:00. В течение трех дней с 12:00 до 16:45 все присутствующие смогут узнать об истории, интересных фактах и особенностях лошадей от экскурсоводов Центра национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды", - уточнили в депкульте.

Специально для экскурсионной программы на время проведения фестиваля в парке "Сокольники" будет установлена конюшня с денниками. Запись на экскурсии и формирование групп для их проведения будет проходить на месте. В день с небольшими перерывами будет проходить по четыре часовые экскурсионные программы.

"В рамках фестиваля самых активных гостей ждут веселые семейные соревнования по хоббихорсингу - скачкам на игрушечных лошадках на палках. Кроме этого, ежедневно с 16:45 до 17:50 будут проходить мастер-классы по танцам, чеканке монет и ремесленному делу. Любой ребенок и взрослый сможет своими руками изготовить оберег - лошадь из пряжи, деревянный значок в виде лошадки или 3D-конструктор лошади, ключницу в форме подковы, расписать сумку-шоппер и смастерить своего деревянного коня-хоббихорса. Также организаторы подготовят специальную арт-зону - все присутствующие смогут поучаствовать в раскрашивании большого коня", - отметили в пресс-службе.

Также с 17:50 до 19:00 в течение трех дней будет проходить демонстрация 13 лучших представителей пород лошадей из разных уголков России - театрализованный вывод лошадей на специально подготовленные манежи. Представят подопечных их владельцы в национальных костюмах.

"В следующие недели увидеть грациозных и красивых представителей отечественных пород и посетить тематические активности можно будет: с 14 по 16 июля - в парке "Кузьминки", с 21 по 23 июля - в парке "Фили", с 28 по 30 июля - в парке Дружбы, с 4 по 6 августа - в Измайловском парке", - заключили в пресс-службе депкульта.