Глава СПЧ не поддержал проект в память о жертвах репрессий "Последний адрес"

Валерий Фадеев призвал отделять "деятельность, связанную с памятью о трагических событиях истории, от политиканства"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает неправильным проект в память о жертвах политических репрессий "Последний адрес". Как сообщает в среду Telegram-канал СПЧ, такое мнение он высказал в Суздале на выездном совещании в рамках работы межведомственной рабочей группы по реализации концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

"Надо отделять деятельность, связанную с памятью о трагических событиях нашей истории, от политиканства. И поэтому проект "Последний адрес" я также считаю неправильным. Тогда на каждом доме в центре Москвы нужно вешать таблички о репрессиях? Кроме репрессированных в стране была и другая жизнь", - приводит слова Фадеева Telegram-канал.

Глава СПЧ отметил, что "пора преодолевать исторические травмы". "Мы пока не можем преодолеть травму распада СССР, и нынешние события на Украине тому пример, но давайте преодолеем травму 1920-30-х годов и превратим ее в историю и опыт", - призвал глава СПЧ.

В то же время участники совещания поддержали проект музея с пространством для выставок под открытым небом и тематических мероприятий на территории Суздальской тюрьмы при Спасо-Евфимиевом монастыре.

Проект "Последний адрес" осуществляется одноименным фондом, установка памятных табличек началась в декабре 2014 года. Знак "Последний адрес", разработанный на основе проекта российского архитектора Александра Бродского, представляет собой пластину из нержавеющей стали размером 11 см на 19 см. На памятном знаке указываются имя, фамилия и профессия репрессированного, а также даты его рождения, ареста, расстрела и реабилитации.