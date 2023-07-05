В Подмосковье почти 4 тыс. первоклассников получат рюкзак со школьными принадлежностями

Получение поддержки проходит беззаявительно - рюкзак принесут на дом в августе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рюкзаки со школьными принадлежностями получат порядка 4 тыс. первоклассников Московской области к началу нового учебного года. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Почти 4 тыс. подмосковных первоклассников получат к началу учебного года рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. В этом рюкзаке есть все, что может потребоваться юному школьнику: тетради, пенал, канцелярия, пластилин", - привели в тексте слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В министерстве рассказали, что такую меру поддержки получают семьи, в которых ребенок в этом году идет в первый класс и доход которой на каждого члена семьи не превышает 17,2 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что получение поддержки проходит беззаявительно - рюкзак принесут на дом в августе. Предварительно сотрудники социальной службы позвонят семье и уточнят удобное время для доставки подарка.