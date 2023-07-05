Во всех районах Нижнего Новгорода планируют открыть православные гимназии

При этом в целом по стране гимназий около 250

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Православные гимназии планируют открыть во всех районах Нижнего Новгорода, сообщил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в среду на ежегодной встрече с журналистами, уточнив, что сейчас такие учреждения работают в пяти районах города.

"Первая задача, первый этап - в каждом районе города Нижнего Новгорода открыть по православной гимназии - православному детскому саду. В пяти районах города у нас открыты", - сказал митрополит.

По его словам, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода гимназия рассчитана на 250 человек, большинство остальных - на 550-800 детей. "У нас есть гимназии в Сарове, Дивеево, Арзамасе, Дзержинске, на Бору, в Семенове и Заволжье. Планируется в следующем году в Ленинском районе [Нижнего Новгорода] открыть православный детский сад", - добавил митрополит.

Он рассказал, что по числу гимназий Нижегородская митрополия, где работает 12 таких учреждений, занимает первое место в Приволжском федеральном округе. При этом в целом по стране гимназий около 250.

"У нас с вами есть конкурс, мы не можем удовлетворить всех желающих, от полутора до трех человек на место бывает. <…> Наши выпускники поступают во все вузы страны - МГУ, МГИМО и другие, во все нижегородские вузы. Почти все выпускники (98% - прим. ТАСС) поступают в высшие учебные заведения", - заключил митрополит.