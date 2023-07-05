5 июля, 15:58

В Дагестане создали совет по вопросам улучшения качества жизни граждан

Деятельность этого органа будет направлена на рассмотрение вопросов в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Совет по вопросам улучшения качества жизни граждан создали в Дагестане. Соответствующий указ подписал глава региона, сообщает в среду пресс-служба руководителя Дагестана.

"В Дагестане создан совет при главе Дагестана по вопросам улучшения качества жизни граждан. Указ об этом подписал Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совет создается в целях реализации на территории республики национальной социальной инициативы, внедрения регионального социального стандарта, повышения уровня удовлетворенности жителей Дагестана качеством социальных услуг.

"Деятельность этого постоянного коллегиального совещательного органа будет направлена на рассмотрение вопросов в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения. Совет будет возглавлять глава Республики Дагестан", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
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