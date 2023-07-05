В переходах на МКАД начали устанавливать новое лифтовое оборудование

Как уточнили в КГХ, работа лифтов будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новые лифты начали устанавливать в надземных переходах на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Оборудование надземных пешеходных переходов лифтовыми кабинами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Всего в этом году установим 10 подъемников на пяти сооружениях, запуск запланирован на четвертый квартал. Специалисты комплекса городского хозяйства устанавливают новое лифтовое оборудование в существующие шахты, которые дополнительно утепляют, обеспечивают энергоснабжением и вентиляцией. Нижние посадочные площадки оборудуем электроподогревом, внутри всех лифтовых кабин и на этажных площадках сооружений предусмотрено видеонаблюдение", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в КГХ, работа лифтов будет круглосуточно находиться под контролем диспетчеров. При нештатной ситуации на место оперативно должна приехать дежурная бригада.

"Работы проводим без ограничения движения пешеходов", - заключили в пресс-службе.