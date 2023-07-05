Калужский проект решения проблемы буллинга среди детей планируют применять в регионах

В области создали чат-бот, через который ребенок может сообщить о травле и получить консультацию психолога

КАЛУГА, 5 июля. /ТАСС/. Опыт Калужской области по созданию и запуску чат-бота, через который ребенок имеет возможность сообщить о травле, могут применить в других регионах России. Такое мнение высказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева во время рабочей поездки в Калугу, передает корреспондент ТАСС.

"Калужская область выступила одной из первых с инициативой создания нового для страны института региональных сервисов. Очень интересные решения были предложены в прошлом году и от Калужской области, они были высоко оценены администрацией президента. Уезжая [из Калужской области], забираю всегда приятные впечатления о людях, о ваших заслугах и то, чем можно поделиться с другими регионами", - сказала Светлана Чупшева.

Обсуждение проекта проходило 5 июля в Калужском государственном университете имени К. Э. Циолковского на встрече с директорами школ, психологами и предпринимателями.

В Калуге создали чат-бот "Добрыня", через который дети и их родители смогут рассказать о буллинге, что позволяет получить консультацию психолога, нехватка которых есть в образовательных учреждениях. "Сегодня мы перешли к следующему этапу, задумка, которая была озвучена года назад, сегодня она переходит в состояние фактической реализации", - сказал во время презентации губернатор Владислав Шапша.